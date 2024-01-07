لينك كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لدى منصة مظلتي 2024

يبحث العديد عن لينك كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق حيث قد تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إعلان النتيجة النهائية للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة ولكن يتم اختيار تلك الأسماء بعد توفير كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نشرح للجميع جميع الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق.

كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من الأشياء بحث متواصل في جميع المحافظات العراقية للتعرف على نتائج أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة لدينا:

يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن النتائج.

اختيار المحافظة المراد البحث عنها.

تحميل الوجبة المراد البحث عنها في حالة ظهورها.

يتم تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ثم بعد ذلك البحث عن الإسم لمعرفة النتيجة النهائية.

ما هي ضوابط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024