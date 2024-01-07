الآن كشوف pdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq جميع المحافظات

من المقرر أن تعلن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء تماما من أعمال الفحص، حيث تقوم الوزارة بتوفير منحة الرعاية الاجتماعية لمواطنيها في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع، ومن المقرر أن تصدر اسماء المشمولين خلال شهر يناير الجاري ليتم بعدها الاستعداد لصرف المنحة لهم لتوفير حياة كريمة لهم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

الالاف من الاشخاص يبحثون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 ويترقبون موعد الكشف عنها من قبل وزارة العمل العراقية، حيث سيستفيد من الوجبة أكثر من 300 ألف مواطن من مختلف المحافظات العراقية، وقد أوضحت وزارة العمل العراقية عن توفير منحة الرعاية الاجتماعية من اجل ان يتم دعم الفئات المستحقة ويساعدهم على قضاء احتياجات أسرهم وتحسين ظروف معيشتهم، بالاضافة الي انه تم صرف العديد من الدفعات في السابق وحالياً يقترب موعد صرف الدفعة الجديدة بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية،ومن المتوقع الإعلان عن اسماء المشمولين خلال ساعات،واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، فقط اتبع ما يلي:

الولوج الي منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالضغط على ايقونة هيئة الحماية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة.

الضغط على تحميل الكشوفات على جهازك بصيغة pdf.

الآن قم بفتح الملفات المحملة وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

واليكم شروط الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية 2024:

يجب أن يكون صاحب الطلب عراقيا ومقيما داخل أراضي الدولة العراقية بشكل دائم.

ويشترط ألا يكون لديه أي دخل ثابت.

كما لا بد أن يتراوح عمره من 18 سنة وإلى 60 سنة بالنسبة للرجال.

وأما السيدات لا يجب ألا يقل عمرها عن 15 سنة وألا يتجاوز 55 سنة.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

من المقرر أن يتم الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الايام القادمة بعد أن تنتهتي الوزارة من أعمال فحص الطلبات المقدمة، وللاستفادة من الرعاية الاجتماعية عليك تقديم تلك الاوراق للجهات الرسمية: