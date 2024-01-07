خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الصف الحادي عشر والعاشر الكويت 2024 موقع وزارة التربية الكويتية

يترقب طلاب الكويت بشغف إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد أن أدوا الامتحانات منذ أيام قليلة. وقدمت وزارة التربية والتعليم الكويتية التهاني والتبريكات للطلاب بمناسبة نهاية الامتحانات، وأعرب الطلاب عن رغبتهم في معرفة نتائجهم بأسرع وقت ممكن.

نتائج طلاب الكويت لعام 2024

أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 كانت ناجحة للغاية، حيث ارتفعت نسبة النجاح بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق ويمكن لجميع الطلاب استخراج نتائجهم مجانًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 17 ديسمبر 2023 واستمرت لمدة 9 أيام، وانتهت في 25 ديسمبر 2023.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب في الكويت بالرقم المدني

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي للطلاب في الكويت معرفة نتائجهم بكل سهولة ويسر، وذلك باستخدام الرقم المدني الخاص بهم وفيما يلي خطوات الاستعلام:

قوموا اولا بالدخول موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي من خلال هذا الرابط،

أدرجوا رقمكم المدني في المساحة المخصصة له.هذا الرابط

بعد ذلك قم بإدخال الرقم المدني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

قم باختيار المرحلة التعليمية التي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتيجتها.

يتم إضافة كل البيانات المطلوبة عن النتيجة.

ثم النقر على زر “استعلام”.

ستظهر النتيجة فورًا.

يمكن طباعة النتيجة من خلال الموقع بالنقر على زر “طباعة”.

نتائج الصف العاشر والحادي عشر الكويت المربع الإلكتروني

قم باتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن نتيجة الحادي عشر :