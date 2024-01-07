بشرى سارة للموظفين زيادة جديدة في الرواتب والتنفيذ في هذا الموعد (التفاصيل)

يشهد العام الميلادي الجديد 2024 في جمهورية مصر العربية مفاجآت سارة للمواطنين، ومن أبزر تلك المفاجآت السارة ، هي البشرى السارة للموظفين في القطاع الحكومي والمقدمة في إطار قانون الخدمة المدنية ويهدف هذا القانون إلى تحسين أوضاع الموظفين وزيادة الإمتيازات التي يحصلون عليها.

بشرى للموظفين في الدولة بقانون الخدمة المدنية في مصر

يتوقع العديد من المصريين أن يحمل عام 2024 أنباء جيدة تساهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال حصولهم على مكافآت أو زيادات في الرواتب، وقد حدد قانون الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية للموظف في حالات معينة سنستعرضها في التقرير التالي.

علاوة سنوية 7% للموظفين

يعكس قانون الخدمة المدنية الحرص القوي من جانب الحكومة المصرية على تحسين ظروف العمل للموظفين في الدولة، بهدف تعزيز رفاهيتهم وتحسين حياتهم.

وفقا لما تنص عليه المادة (37) من قانون الخدمة المدنية فأن الموظف يستحق علاوة سنوية في الأول من يوليو التالي لانتهاء سنة من تاريخ تولي الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة، وذلك بحد أدنى نسبة 7% من الراتب الوظيفي، أما نسبة العلاوة السنوية فيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، يتم تحديد أجور الوظائف وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون، وتكون هذه الجداول تحتوي على الأرقام (1، 2، 3).

حافز تميز علمي

يتم منح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء فترة عمله “حافز تميز علمي

ويتم منح الموظف حافز تميز علمي في حال حصوله على درجة الماجستير، أو ما يعادلها، أو درجتين من درجات الدراسات العليا، كل منهما لا يقل عن سنة دراسية. كما يتم منح الموظف مكافأة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها.

قيمة حافز التميز

ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر كما يلي:-

25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.

200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط لمنح حافز التميز، مشددة على عدم جواز منح هذا الحافز أكثر من مرة لنفس المستوى العلمي.

وفقًا للمادة (40) من قانون الخدمة المدنية، يتم إدراج المكافآت المحددة وفقًا لهذا القانون في الأجر المهني للموظف.