“هتزيد 100 ألف دينار”.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 من هذا الموعد وطريقة الاستعلام

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، قررت الجهات المعنية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 في عموم المحافظات في اطار سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، حيث سيتم اضافة الزيادة إلى رواتب المتقاعدين الشهرية وذلكبعد أن تم عقد اجتماع بين مجلس الوزراء ووزاتي العمل والمالية، واليكم طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024، فتابعونا.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من المقرر أن يتم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وفقا لما صرحت به وزارة المالية بنحو 100 ألف دينار عراقي لكلا من المدنيين والعسكرين على حد السواء ومن المقرر صرفها في 26 كانون الثاني 2024، وصرح رئيس هيئة التقاعد أن قرار الزيادة في الرواتب قد جاء بعد أن تم توفير حوالي مليون دينار عراقي مع باقي التمويل المنوط صرفه لجميع المشتركين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

يتساءل الكثير عن خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 عبر موقع وزارة المالية، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

الخطوة الثانية عليك الضغط على مربع أقسام التقاعد.

قم بادخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية في الخانات المخصصة لها.

بعد ذلك يتم النقر على خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

الآن يتم الكشف عن كل التفاصيل التي تخص الراتب.

بإمكانك صرف راتبك لدى أقرب صراف آلي في مختلف محافظات العراق.

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