الآن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ترم اول محافظة الجيزة وجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يتزايد البحث من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ترم اول بعدما قامت وزارة التربية والتعليم باعتماده لكافة المحافظات خلال الفترة الماضية، حيث سينطلق ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بعد ايام معدودة من الآن بنظام الحضور الفعلي، حيث ستبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بداية من منتصف الشهر الجاري، واليكم التفاصيل.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

وقد تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 من قبل الوزارة واخطار كافة المديريات التعليمية به، وبعد ذلك تم ارساله إلى كافة المدارس الحكومية والخاصة ، وسوف يخوض التلاميذ الاختبارات في أيام محددة وعدد ساعات محدد، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات سوف يتم تصحيح وتجميع أوراق الاختبارات وأخيرا يتم مراجعة النتائج واعتمادها بشكل رسمي وعرضها من خلال مواقع الانترنت، وكذلك سترسل الدرجات إلى المدارس ليتم توزيعها على كافة الطالب.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الجيزة

الآن نوضح لكم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة ويأتي الجدول على هذا النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 سوف يتم عقد امتحان القرآن الكريم.

يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 سوف يتم أداء امتحان إنجليزي إضافي.

يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 سوف يتم عقد اختبار الحاسب آلي.

يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 سوف يتم عقد اختبار مادة اللغة فرنساوي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

يوم السبت 20 يناير 2024 سوف يتم عقد اختبار مادة اللغة العربية والخط والإملاء مادة التربية الدينية.

يوم الأحد 21 يناير 2024 سوف يتم عقد اختبار مادة الجبر والإحصاء مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 22 يناير 2024 سوف يتم عقد اختبار مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 سوف يتم عقد اختبار مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024 سوف يتم عقد الاختبار مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024 سوف يتم عقد اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الاسكندرية

يوم الاربعاء 17 يناير 2024 سوف يتم عقد اختبار امتحان اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

يوم الخميس 18 يناير 2024 سوف يتم عقد امتحانات اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 سوف يتم عقد امتحانات دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

يوم الإثنين 22 يناير 2024 سوف يتم عقد امتحانات العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي.