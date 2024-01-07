استقبل تردد قناة تنه ورنة 2024 عبر النايل سات لمتابعة برامج الأطفال

تعتبر قناة تنه ورنه عربية مخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى متنوعاً يستهدف الفئة العمرية من 3 إلى 12 عامًا، وتبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تأسست هذه القناة في عام 2012، وتعتبر جزءاً من مجموعة شركة أبو ظبي للإعلام، تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، حيث يتم تصميم هذه البرامج بعناية لتحترم عقلية الأطفال وتعكس ثقافتهم، إن تنوع المحتوى العربي المميز الذي تقدمه قناة تنه ورنه يجعلها وجهة مثالية، لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الترفيه والتعلم. تردد قناة تنه ورنه 2024 تتنوع قناة تنه ورنه بمجموعة متميزة من أفضل أفلام ديزني، ومع حلول أجازة نصف العام الدراسي، ازدادت عمليات البحث عبر المحرك جوجل، لمتابعة الأفلام والبرامج الكرتونية، ومن خلال موقع البديل نستعرض تردد قناة تنه ورنة 2024 عبر النايل سات كالآتي: التردد : 11595.

الإستقطاب: عمودي .

الجودة HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترمييز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⁶/⁵. تردد قناة تنه ورنة

لقد اشتهرت قناة تنه ورنه خلال الآوانه الأخيرة، لما تبثه من أفضل البرامج الكرتونية الترفيهية والتعليمية، لذا يفضلها الآباء عن غيرها من قنوات الأطفال، كما أن قناة تنه ورنة تناسب جميع الفئات العمرية، ومن مسلسلات قناة تنه ورنة مسلسل ديزي براعم، مسلسل القط الأسود، ومسلسل سبونج بوب، ومن أفلامها: فيلم ملكة الجيلد، وفيلم الفأر الطباخ، وفيلم المرعبيين، فيلم سندريلا، لذا فقم بضبط تردد قناة تنه ورنة واستقبالها عبر جهازك الخاص، للاستمتاع بأفضل البرامج والمسلسلات الكرتونية.

الجدير بالذكر أن قناة تنه ورنة تساعد الطفل علي تنمية المهارات، وتحسين السلوك، فمن خلال الرسوم الكرتونية يتعلم الطفل الحروف العربية والأجنبية، بالاضافة الي تعليم الأرقام العربية والأجنية، وتعليم أسماء الفاكهة والخضروات.