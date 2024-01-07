لولو راحت فين| تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 شاهد أحدث أغاني لولو والأطفال على التلفزيون

أصبحت قناة وناسة من بين أشهر وأبرز القنوات الفضائية التي تنقل محتوى طفولي مميز، ما بين الأناشيد الدينية والأغاني المختلفة، حتى أن القناة حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ولاقت جمهورًا ومتابعين من مختلف الفئات والشرائح، إضافة إلى محتواها المميز الذي لا يمكن مقارناته بأي محتوى أخر، وفي مقال اليوم نوضح لكم التردد الخاص بالقناة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

بينما معامل الإستقطاب يكون عمودي.

فضلاً عن ان معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تردد قناة وناسة أطفال

ومن السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على عرب سات أطفال، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

بينما يمكن ضبط القناة على تردد 11270.

معدل ترميز القناة يكون 27500.

اسقطاب القناة يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة وناسة الجديد أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-