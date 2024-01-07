وزارة الهجرة تبين تفاصيل منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة 32

صرحت وزارة الهجرة العراقية منذ أيام قليلة عن أسماء الوجبة رَقَم 32 للمشمولين من الدولة بمنحة المليون ونصف للعائدين من الخارج، وشملت الوجبة نحو 8536 أسرة عائدة من الخارج، وبينت أنه سيتم صرف مبالغ مالية لهذه الأسر العائدة، وسيتم إيداع مبالغ المنحة لدى البنوك ليتم صرفها عن طريق بطاقة ذكية تستخرج لرب الأسرة، ومن خلال الأسطر التالية نوضح تفاصيل المنحة.

طريقة الاستعلام عن منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة 32

يمكنك الاستعلام عن منحة المليون ونصف للعائدين من الخارج عن طريق موقع وزارة الهجرة، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى الموقع وزارة الهجرة والمهجرين. بعد الدخول قم باختيار كلمة منح. يطلب منك كتابة رَقَم الهاتف الخاص بك. أدخل رَقَم الهاتف واضغط على كلمة بحث.

سوف يعرض لك قائمة تشتمل على أسماء المستفيدين من المنحة، ويمكنك البحث عن اسمك ضمن قائمة الأسماء.

طريقة التقديم على منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة 32

يمكنك التقديم على منحة المليون ونصف للعائدين من الخارج إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الهجرة والمهجرين الرسمي. اضغط على منحة المليون ونصف للعائدين. يطلب منك كتابة جميع البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة ورَقَم الهاتف والعنوان وغير ذلك. بعد ذلك عليك إرفاق المستندات المطلوبة منك مثل: صورة من الهُوِيَّة، وشهادة عودة الأسرة، ونحوه. بعد إدخال كافة البيانات والمستندات اضغط على كلمة تقديم.

سوف يتم دراسة الطلب، وبعد الانتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة سيتم الإعلان عن أسماء الأسرة المستحقة لهذه المنحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الهجرة.