المعاش بقى 625 جنيه .. حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة في يناير وموعد الصرف من البريد

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة موضع بحث واهتمام ملايين المصريين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، خاصة بعد الزيادة الجديدة التي حصل عليها أصحاب معاشات التقاعد، فهل يحصل المستحقين لمعاش تكافل وكرامة على زيادة جديدة في يناير 2024 ؟هذا ما سنطرحه في السطور التالية.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة

انتشر الحديث بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة عن زيادات أخرى مقرر الحصول عليها في معاش يناير الجاري، حيث يستفيد من المعاش حوالي 5 مليون مواطن مصري، وهذا ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي بإعلان تصريحات منعا لانتشار الشائعات بين المواطنين، حيث لا صحة لما يتردد في الأيام السابقة، وأن المعاشات تصرف بالزيادة التي أقرها الرئيس مؤخرا، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه وتختلف بين الفئات المستحقة للمعاش وبعضها كما يلي.

أصبح معاش تكافل وكرامة للأسر المستحقة 625 جنيه بدلا من 500 جنيه شهريا.

أصبح معاش تكافل وكرامة 562.5جنيه للمسنين بدلا من 450 جنيه شهريا.

أصبح معاش تكافل وكرامة 562.5 جنيه لذوي الهمم بدلا من 450 جنيه شهريا.

أصبح معاش تكافل وكرامة 437.5 جنيه للأيتام بدلا من 350 جنيه شهريا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها عن موعد صرف معاش الشهر الجاري، حيث يتم ضخ كل مستحقات المستفيدين من البرنامج، وتوزيعها على أماكن الصرف المعتادة قبل يوم الاثنين القادم الموافق 15 يناير 2024، أما عن أماكن صرف المعاش فيوجد عدة منافذ حتى لا يحدث تكدس أمام جهة بعينها.