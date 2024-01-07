بكام الأخضر .. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الاحد 7-1-2024

شهدت أسواق العملات المصرية اليوم ارتفاعًا غير مسبوق، بعد أن وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع، يستعرض هذا المقال التطورات الحالية للعملات ويسلط الضوء على تحديثات أسعار الدولار اليوم.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزى

تسجل الأسواق تغيّرات في أسعار العملات حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 30.84 جنيه مصري لعملية الشراء، و30.93 جنيه مصري للبيع.

في السياق نفسه بلغ سعر اليورو 33.80 جنيه مصري للشراء و 33.91 جنيه مصري للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فوصل إلى 39.02 جنيه مصري للشراء و 39.16 جنيه مصري للبيع.

بينما سجل سعر الفرنك السويسري 36.32 جنيه مصري للشراء و 36.45 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني إلى 21.71 جنيه مصري للشراء و 21.78 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى

أظهرت الأرقام اليوم تحديثًا في أسعار العملات في البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار نحو 30.84 جنيه لعملية الشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بحوالي 8.22 جنيه مصري للعملية الشراء و8.25 جنيه مصري للعملية البيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.02 جنيه مصري للشراء و39.16 جنيه مصري للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري تسجيلًا عند 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع.

سعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر