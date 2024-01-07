تردد قناة سمسم الجديد 2023 تردد Semsem TV علي النايل سات وعرب سات

قناة سمسم هي قناة تلفزيونية تعليمية للأطفال، تم إطلاقها في عام 1969 من قبل مؤسسة وارنر برذرز وتبث القناة في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتستهدف الأطفال من سن 2 إلى 8 سنوات وتهدف قناة سمسم إلى تعليم الأطفال القيم الأساسية مثل الصداقة والاحترام والتفاهم، كما تسعى إلى تنمية مهارات الأطفال اللغوية والفكرية. وتعتمد القناة على مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تجذب انتباه الأطفال وتجعلهم يتعلمون دون شعور.

تردد قناة سمسم الجديد

تبث القناة برامجها باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. كما تتميز برامج القناة بتنوعها وتعدد موضوعاتها، حيث تتناول موضوعات تعليمية مثل الحروف والأرقام والألوان، بالإضافة إلى موضوعات اجتماعية وثقافية وترفيهية وتبث قناة سمسم محتواها على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، ويمكن استقبالها من خلال الترددات التالية:

نايل سات: 11483، معامل ترميز 27500، استقطاب أفقي، تصحيح خطأ ¾.

نايل سات: 11334، معامل ترميز 27500، استقطاب أفقي، تصحيح خطأ ⅚.

عرب سات: 11843، معامل ترميز 27500، استقطاب أفقي، تصحيح خطأ ⅚.

من أشهر برامج قناة سمسم