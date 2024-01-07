أسهل طريقة ممكنة.. رابط التسجيل في منصة نيوتن التعليمية 2024 في العراق newton.iq
منصة نيوتن العراق 2024
تعتبر “نيوتن”، المنصة الإلكترونية للتعليم في العراق، من البيئات التعليمية الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، تأسست هذه المنصة في عام 2020 وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا في الوطن العربي، منذ إطلاقها حققت منصة نيوتن نجاحًا بارزًا، حيث ساهمت في تسهيل عملية الاستذكار للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ومساعدتهم في متابعة جميع الدروس الخاصة بهم في مختلف المواد الدراسية، ومع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأت عمليات البحث تشهد نشاطًا متزايدًا لاكتساب فهم حول كيفية تسجيل الدخول إلى منصة نيوتن التعليمية في العراق.
منصة نيوتن العراق 2024
تُعَدُّ منصة نيوتن التعليمية إحدى وسائل التعليم عن بُعد المعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية، وتشكل جزءًا من تجربة التعلم الإلكتروني في العراق، تتميز المنصة بعدة ميزات رئيسية:
- تمكين عملية الوصول إلى مواد تعليمية إضافية من خلال قائمة المكتبة.
- إمكانية مشاهدة الحصص التعليمية المباشرة في مختلف المواد الدراسية وتحميلها للمشاهدة في وقت لاحق.
- تيسير التواصل بين الطلاب والمدرسين من خلال ميزة الرسائل
- فرصة التفاعل الدراسي من خلال قوائم الأسئلة والأجوبة والتعليقات والإعجابات.
خطوات تسجيل الدخول على منصة نيوتن العراق
للولوج إلى عالم التعلم عبر منصة نيوتن، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- انتقال إلى صفحة تسجيل الدخول على منصة نيوتن.
- النقر على الأيقونة المخصصة لتسجيل الدخول
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بك في الحقل المخصص.
- إدخال الرمز المرسل إلى هاتفك المحمول مباشرة.
- ستظهر جميع الخدمات المتاحة على المنصة بشكل واضح وسهل الوصول.