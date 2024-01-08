لو عريس وعايز شقة أعرف شروط شقق الإسكان من دلوقتي

شروط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الجديد، ينتظر الكثير من المصريين الراغبين في الحصول على شقق صندوق الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة لمحدودي الدخل، معرفة شروط الإعلان رقم 18 الجديد لمعرفة الشروط اللازم توفرها في المتقدم لكي يحصل على وحدة سكنية.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لها عن فتح باب الحجز في الوحدات الجديد لمحدودي الدخل، ويلزم توفر الشروط التالية في المتقدم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

التقديم غير متاح لمن هم أقل من 21 عام.

عدم الحصول مسبقا على شقق إسكان اجتماعي في أي مكان آخر، أو عدم الإستفادة من مبادرات التمويل العقاري التابعة للدولة.

في حالة المتقدم الأعزب يجب أن يقل دخله عن 6 آلاف جنيه.

في حالة المتقدم المتزوج ويعول أسرة يجب أن يقل دخله عن 8 آلاف جنيه.

لا يمكن التقديم في الوحدات السكنية خارج إطار المحافظات الذي يقيم بها المتقدم.

في حالة العمل بمحافظة أخرى يمكن تقديم الأوراق التي تثبت ذلك وهنا يمكنه التقديم في وحدات المحافظة التابعة انقر العمل الخاص به.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الجديد

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي بالإنتهاء من الوحدات المتفق عليها، وبالتالي تم تسليمها نهائيا وهذا يعني أنها جاهزة على الاستلام فورا، وبالتالي يمكن للمتقدم سحب كراسات التقدم بداية من شهر يناير الجاري 2024، أما عن طريقة التقديم فتكون من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكتروني أو عن طريق مكاتب هيئة البريد المصري.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الجديد

تم طرح مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة وهذا يؤدي إلى وجود تفاوت في السعر وفقا للمساحة والموقع، وتأتي الأسعار كما يلي.