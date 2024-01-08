“دا دا ميدو ” اظبطي تردد قناة وناسة بيبي الجديد نايل سات وسيبي ابنك قدامها وخلصي شغل البيت

تردد قناة وناسة بيبي تعتبر هذه القناة من القنوات الرائدة بعالم البرنامج التلفزيونية وفي القنوات الفضائية بالأخص الأطفال منذ أن انطلقت في نصف عام 2007 بواسطة مالكي قنوات MBC، فهذه القناة تهدف لتقديم تجربة ترفيهية تعليمية وآمنة للأطفال بمختلف الأعمار، فهي تقدم مجموعة برامج مختلفة باللغة العربية، وهذه البرامج تشمل على رسومات متحركة تفاعلية وممتعة.

تردد قناة وناسة بيبي

تردد قناة وناسة بيبي هذه القناة تقدم برامج تعليمية تساهم في تنمية المهارات للأطفال بطريقة شيقة وممتعة، ويمكنك الاستمتاع بها من خلال البيانات الآتية:

التردد الخاص بالقناة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

يمكنك أيضا تنزيله من خلال هذا التردد وهو:

التردد يكون: 11270.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/ 4.

كيفية تنزيل قناة وناسة بيبي على جهازك

يمكنك تنزيل قناة وناسة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات ومن خلال البيانات التي قمنا بتوضيحها لكم في الأعلى وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط التالية فتابعوا معنا: