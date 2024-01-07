الناجح يرفع أيده.. نتائج شفوي مباراة التعليم بالتعاقد 2024 في جميع الأكاديميات الجهوية وزارة التربية الوطنية

تتجه وزارة التربية الوطنية المغربية للكشف عن نتائج مباراة التعليم 2023-2024 في الساعات القادمة، حيث من المرتقب أن تصدر النتائج عبر الأكاديميات الجهوية، شهد الشهر السابق إجراء اختبار الشفوي للمرشحين المنتقين من الاختبار الكتابي، وتم تحديد موعد ومكان الاختبار الشفوي، بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 خلال الساعات القادمة على الأقل.

نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية

تم الكشف عن النتائج النهائية لمسابقة التعليم بالتعاقد للعام 2023-2024 من قِبَل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والرزونامة، سيُعلن عن النتائج الرسمية يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، وستبدأ فترة التسجيل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 4 يناير 2024، مع انطلاق فترة التدريب في الثامن من يناير 2024.

النتائج النهائية لمباراة التعليم لعام 2023 / 2024

ستتم الإعلان عن نتائج مسابقة التعليم بالتعاقد للعام 2023-2024، وذلك بما يتضمن نتائج الاختبارات الشفوية لجميع الجهات في ديسمبر 2023، تشمل النتائج النهائية أسماء المرشحين المقبولين لتوظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، إضافة إلى قوائم الانتظار، ينطلق تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية، حيث يُقدمون ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتستمر فترة التقديم حتى السادس من يناير الحالي.

النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية 2024

للوصول إلى نتائج مسابقة التعليم في المغرب، يجب اتباع الخطوات التالية: