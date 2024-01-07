الناجح يرفع أيده.. نتائج شفوي مباراة التعليم بالتعاقد 2024 في جميع الأكاديميات الجهوية وزارة التربية الوطنية
نتائج شفوي مباراة التعليم بالتعاقد
تتجه وزارة التربية الوطنية المغربية للكشف عن نتائج مباراة التعليم 2023-2024 في الساعات القادمة، حيث من المرتقب أن تصدر النتائج عبر الأكاديميات الجهوية، شهد الشهر السابق إجراء اختبار الشفوي للمرشحين المنتقين من الاختبار الكتابي، وتم تحديد موعد ومكان الاختبار الشفوي، بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 خلال الساعات القادمة على الأقل.
نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية
تم الكشف عن النتائج النهائية لمسابقة التعليم بالتعاقد للعام 2023-2024 من قِبَل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والرزونامة، سيُعلن عن النتائج الرسمية يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، وستبدأ فترة التسجيل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 4 يناير 2024، مع انطلاق فترة التدريب في الثامن من يناير 2024.
النتائج النهائية لمباراة التعليم لعام 2023 / 2024
ستتم الإعلان عن نتائج مسابقة التعليم بالتعاقد للعام 2023-2024، وذلك بما يتضمن نتائج الاختبارات الشفوية لجميع الجهات في ديسمبر 2023، تشمل النتائج النهائية أسماء المرشحين المقبولين لتوظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، إضافة إلى قوائم الانتظار، ينطلق تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية، حيث يُقدمون ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتستمر فترة التقديم حتى السادس من يناير الحالي.
النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية 2024
للوصول إلى نتائج مسابقة التعليم في المغرب، يجب اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.
- أدخل رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك.
- انقر على الزر المخصص للاستعلام عن النتائج.
- ستظهر قائمة بنتائج المتقدمين.
- يحتوي قائمة النتائج على تفاصيل مثل رقم المرشح في القائمة واسم التخصص والمنطقة وموقع وتاريخ الاختبار الشفوي. إذا لم تظهر النتيجة، تأكد من إدخال رقم التعريف الوطني بشكل صحيح.
- في حال عدم التأكد من رقم التعريف الوطني، يمكنك التواصل مع الأكاديمية التي قد قدمت فيها المسابقة.
- ستُنشر قوائم المقبولين في الاختبار الشفوي على موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.