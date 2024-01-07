من بيتك .. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يناير 2024+ طرق سداد الفواتير

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عمليات البحث من قبل المواطنين حول كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عمليات تسجيل القراءة والتحصيل للغاز الطبيعي المنزلي ستتوقف حتى انتهاء أعمال الجرد السنوي للشركة، من المتوقع استئناف عمليات تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري اعتبارًا من يوم الخميس 4 يناير 2024، يتناول هذا المقال خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز ومواقع تسديد قيمة فاتورة الغاز.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

تزايدت جهود البحث الأخيرة حول الوصول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، يتم قراءة الغاز الشهرية للوحدات الإلكترونية حتى يوم 27 يناير، يأتي هذا في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات لعملائها المستخدمين للغاز الطبيعي، وتعكس جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في العودة إلى التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، يوفر تسجيل قراءة العداد ودفع فاتورة الغاز للوحدات السكنية 15 طريقة إلكترونية مختلفة لعملاء الشركة. يمكن لجميع المواطنين تسجيل قراءة العداد عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع شركة بتروتريد

النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

اختيار اسم صاحب العداد.

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم العداد الموجود أعلى الفاتورة.

الضغط على كلمة “استعلام”.

أماكن دفع فاتورة الغاز لشهر يناير 2024

توفر الشركة عدة وسائل لدفع الفاتورة، حيث يمكن دفعها عبر خدمة فوري، أو باستخدام خدمة مصاري لفاتورة الغاز، يمكن أيضًا دفع الفاتورة عبر تطبيق بيترو متر، أو من خلال شركة أمان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة، تقدم الشركة 15 طريقة إلكترونية متنوعة لعملائها، مما يتيح لهم تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز لوحداتهم السكنية.