“فرصة العمر” شقق من الإسكان للمطلقات 2024 وأماكن تواجدها+شروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

شقق من الإسكان للمطلقات قام الصندوق الخاص بالاسكان الاجتماعي بالإعلان عنها ويقدمها إلى السيدات المطلقات بأسعار معقولة حتى يكون لهم سكن جيد بسعر منخفض، وهي تعد فرصة جيدة جدًا يمكن للمطلقة التي تتوفر بها الشروط أن تقوم بالتقديم عليها للحصول على شقة سكنية بسعر منخفض، وسنتعرف على تفاصيل ذلك والشروط والأسعار في هذا المقال.

شقق من الإسكان للمطلقات

شقق من الإسكان للمطلقات، توجد بعض الشروط التي يجب تواجدها بالسيدات المطلقات المتقدمات حتى تحصلن على شقق من الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية للمتقدمة قبل ذلك.

تقدم صورة لمستند النفقة التي تأخذها.

تقديم وصل حديث للمرافق لمكان الإقامة الخاص بها مثل وصل كهرباء أو غاز أو مياه.

لابد من إقامة المطلقة بالمدينة أو المحافظة التي تطرح الوحدات السكنية فيها.

تقديم شهادات الميلاد المتعلقة بالأطفال الصغار، الرقم القومي، عدد الأفراد داخل الأسرة، قيد عائلي ويكون مميكنًا.

شهادة رسمية لإثبات الوضع الاجتماعي.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات

تقوم الدولة بتقديم وحدات سكنية إلى المطلقات وتكون جاهزة للتسليم بخمسة محافظات مختلفة؛ ويأتي هذا سعيًا من الدولة لتوفير وحدات سكنية إلى كل السكان بكل المحافظات للأشخاص أصحاب الدخل المحدود من أجل تخفيف ما عليهم من عبء بظل زيادة تكاليف المعيشة، وفيما يلي الأماكن التي تتوفر بها الوحدات السكنية الخاصة بالمطلقات:

دمنهور في محافظة البحيرة.

مدينة شطا ومدينة الزرقا في محافظة دمياط.

سفاجا والغردقة في البحر الأحمر.

العصلوجي في مركز الزقازيق الموجود بمحافظة الشرقية.

بياض العرب في بني سويف.

القاهرة الجديدة في القاهرة.

أسعار شقق الإسكان للمطلقات

تدفع المطلقات مبلغًا لجدية الحجز بسعر يقارب ٥٠ ألف جنيه، إلى جانب ٥٠٠ جنيه يتم دفعها كنفقات إدارية تسدد سواء باستخدام نظام التمويل العقارى ويكون ذلك لمدة تصل حتى ٢٠ عام كحد أقصى، وتكون نسبة الدفعة المقدمة بنحو ٢٠٪ من مبلغ الشقة، أو يكون بواسطة نظام الدفع نقدًا.