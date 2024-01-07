“مبارك للمدنيين والعسكريين”زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وموعد الصرف لشهر يناير

من المقرر أن يتم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وفقًا لما صرحت به وزارة المالية ومن المتوقع أن تبلغ هذه الزيادة نحو 100 ألف دينار عراقي لكلاً من المدنيين والعسكريين على حد سواء، سيتم صرف هذه الزيادة في تاريخ 26 كانون الثاني 2024، وقد جاءت هذه الزيادة بعد توفير حوالي مليون دينار عراقي من التمويل اللازم، يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة لجميع المتقاعدين ستكون هناك شروط للحصول على معاش التقاعد ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة عن طريق متابعة المعلومات المتاحة عبر القنوات الرسمية.

رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تم الإعلان مؤخرًا عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وفقًا لما صرحت به وزارة المالية، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة بمقدار 100 ألف دينار عراقي لكلاً من المتقاعدين المدنيين والعسكريين على حد سواء في 26 كانون الثاني 2024.

قرار زيادة الرواتب جاء بعد توفير تمويل إضافي بلغ حوالي مليون دينار عراقي، إلى جانب التمويل الآخر المخصص للمتقاعدين، سعياً من الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين،تحصل جميع المتقاعدين على الزيادة المخصصة لهم، ويتم إضافتها إلى رواتبهم الشهرية، وللحصول على هذه الزيادة، لا يوجد شروط خاصة تتطلب تحقيقها.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وفيما يلي خطوات بسيطة للاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية. ابحث عن خيار “زيادة رواتب المتقاعدين 2024” في القائمة الرئيسية للموقع. انقر على هذا الخيار للانتقال إلى صفحة التفاصيل المعنية بالزيادة. قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية وتفاصيل الاتصال الشخصية. بعد إدخال المعلومات، انقر على زر “استعلام” للحصول على نتائج الزيادة. سيتم عرض النتائج على الشاشة، وستتضمن المبلغ الزائد المخصص لرواتبكم الشهرية. يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع بنكي لاستلام الزيادة المالية المخصصة لكم.

يرجى ملاحظة أنه في حالة وجود أي تحديثات أو تعليمات إضافية بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، فإنها يمكن العثور عليها في الموقع الرسمي لوزارة المالية.

يتطلب الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 القليل من الوقت والجهد، ولكنها خطوة هامة لتحقيق حياة أفضل للمتقاعدين، ننصح بتتبع التعليمات بعناية والتواصل مع الجهات المعنية في حالة وجود أية استفسارات أو مشكلات.