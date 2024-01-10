من خلال منصة مظلتي.. كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى 2024+ شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى 2024 قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بإطلاقها وهي تشمل مئات من المواطنين بمختلف أرجاء محافظات العراق، وتقدم الرعاية إلى عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود والأكثر احتياجًا، وهو يؤهلهم لأخذ دعم مالي يوفر لهم حياة كريمة تناسبهم، ولذا سنوضح في هذا المقال التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى 2024

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى 2024، يمكن الآن استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى 2024 بالعراق بخطوات بسيطة عن طريق منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي.

يتم إدخال كل من رقم الهوية واسم المستخدم.

يتم على الفور التوجه للدفعات المالية.

اختر بعد ذلك الوجبة والدفعة الراغب بها.

أدخل كل التفاصيل الخاصة بالمستفيد حتى يتم في النهاية عرض كل الكشوفات ومعرفة الاسم الخاص بكل مستفيد.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد عدد من الشروط اللازمة للتسجيل ببرنامج الرعاية الاجتماعية والتي لابد من استيفائها للقبول بالبرنامج وهي كما يلي:

امتلاك المتقدم الجنسية العراقية.

إقامة المتقدم إقامة دائمة بالعراق.

احتياج المتقدم لمثل تلك المساعدة.

أن يكون الأفراد في الأسرة بعدد ٣ للتسجيل بالبرنامج.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

في حالة كون المتقدم رجل فيجب ألا يكون سنه أقل من ١٥ سنة ولا يكون أكثر من ٦٠ سنة.

في حالة كون المتقدم أنثى فيجب ألا يقل سنها عن ١٥ سنة وألا يكون أكثر من ٥٥ سنة.

لابد من قيام المتقدم بإدراج بطاقته الوطنية عند التقديم.

كيفية التقديم على الرعاية الاجتماعية

تتيح وزارة العمل العراقية التقديم على الرعاية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: