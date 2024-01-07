أخر شقاوة .. تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 لمشاهدة أجدد الأفلام المدبلجة

يسعى أولياء الأمور للتعرف على تردد قناة بطوط على النايل سات في عام 2024، بهدف تشجيع أطفالهم على متابعة الأفلام الكرتونية المثيرة في أجازة منتصف العام، كما أعلنت إدارة القناة عن عودتها إلى البث عبر القمر الصناعي النايل سات بعد فترة انقطاع استمرت لأكثر من شهر بسبب التحديثات الضرورية، لذا يترقب الأطفال بجانب الأباء مشاهدة القناة علي شاشات التلفزيون.

تردد قناة بطوط الجديد

تردد قناة بطوط : 11411.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تُميز قناة بطوط نفسها بتقديمها لأحدث وأجدد أفلام الكرتون العربية أو الأجنبية، وتقوم بترجمة يفضلها الجميع، يعكس هذا الاهتمام المستمر في تقديم محتوى مميز، لذا يحيون الأطفال في الوطن العربي بمشاهدة القناة.

ازاي انزل قناة بطوط على التلفزيون ؟

تأكد من استخدام جهاز استقبال متوافق مع قمر النايل سات.

افتح قائمة البحث أو القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ابحث عن خيار ( بحث عن قنوات ) أو ( تحديث القنوات ).

اختر القمر الصناعي ( نايل سات ).

قم بتأكيد البحث.

بعد البحث ستظهر قائمة بالقنوات المتاحة.

ابحث عن قناة بطوط واخترها.

قد يكون هناك خطوات إضافية مثل إدخال التردد الخاص بالقناة يدويًا إذا لم تظهر تلقائيًا.

قنوات الاطفال على النايل سات