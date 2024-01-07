ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد على النايل سات لمتابعة أغاني وأناشيد الأطفال.. اشغلي أولادك عنك وفرحيهم

واحدة من القنوات الفضائية المشهورة الموجهة إلى الأطفال هي قناة طيور الجنة بيبي، ولذا يتساءل الآباء والأمهات بالوقت الحالي عن تردد قناة طيور الجنة بيبي وكيف يمكن تثبيت القناة بالتردد الجديد الخاص بها، فدعونا نوضح لكم كل هذا بالتفصيل.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

قناة طيور بيبي هي قناة تابعة لقناة طيور الجنة وتقوم بإذاعة أناشيد الأطفال والأغاني لهم، وكانت في السابق تقدم أغاني الأطفال فقط، والآن أصبحت تبادل الشعارات كل عشر ثواني بين طيور الجنة وطيور بيبي، ومالكها هو خالد مقداد، حيث تاريخ تأسيسها هو 2012، حيث البث الأول لها الخامس والعشرين لأكتوبر لعام 2012، حيث لغات القناة هي العربية والفرنسية والتركية والإنجليزية، حيث البحث على مدار 24 دون انقطاع، وتأتي أبرز أغانيها على النحو التالي:

يلا حفلة.

مرة طلعنا.

بابا تلفون.

ماما جابت بيبي.

باب جاب لي بالون.

ملينا.

اليوم العيد.

ماجينا ماجينا.

إحداثيات تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

يمكن للمواطنين تثبيت التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي من خلال تثبيت الإحداثيات الخاصة بها، حيث الدخول إلى قائمة الأقمار الصناعية، ومن ثم إضافة قناة وإدراج الإحداثيات الخاصة بالقناة، حيث الإحداثيات الخاصة بها تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو 11258.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

ويمكن متابعة بعد ذلك جميع الأناشيد والأغاني التي تقوم القناة بعرضها للأطفال على شاشتها، حيث بث بلغات مختلفة على مدار الساعة دون انقطاع، ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.