قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء .. بشرى سارة لمتقاضي زيادة مبلغ 90 الف لكل فرد في الاسرة
تعتبر رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء وسيلة لتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم دعم مالي خاص من خلال رواتب مخصصة للرعاية الاجتماعية يستفيد من هذا الدعم مجموعة متنوعة من المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تتجه الحكومة العراقية بخطى ثابتة نحو دعم الفئات المحتاجة وتوجيه الرواتب الاجتماعية للأفراد الذين يعيشون تحت مستوى الفقر.
رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء
يخضع مستوى الإعانات في نظام رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء إلى تفاصيل دقيقة تعتمد على حجم وتكوين أفراد الأسرة يأتي هذا النظام لتقديم الدعم المالي للأسر ذات الاحتياجات الماسة وتتغير قيمة الإعانة الشهرية وفقًا لعدد أفراد الأسرة كما يلي:
- في حالة وجود فرد واحد في الأسرة يحق للمستفيد الحصول على إعانة شهرية تعادل 105,000 دينار عراقي.
- إذا كان عدد أفراد الأسرة هو اثنان يكون مبلغ الإعانة الشهرية 210,000 دينار عراقي.
- في حالة وجود ثلاثة أفراد في الأسرة يصل مبلغ الراتب الشهري للرعاية الاجتماعية إلى 315,000 دينار عراقي.
- إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة يتلقى المستفيد مبلغ إعانة شهرية يبلغ 420,000 دينار عراقي.
تظهر هذه التفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل عليه المستفيد بحسب حجم أسرته مما يسهم في توفير الدعم المالي الضروري للأسر ذات الاحتياجات المالية الملحة.
الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق
تستهدف الرعاية الاجتماعية في العراق فئاتٍ معينة لتقديم الدعم والإعانات الضرورية لتحسين ظروف حياتهم يشمل نطاق الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق ما يلي:
- تشمل هذه الفئة الأسر أو الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر حيث تُقدم لهم الرعاية الاجتماعية الدعم الضروري لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
- يشترط أن يكون الفرد عاطلاً عن العمل ومتزوجًا ويجب عليه وعلى أسرته الحصول على بطاقة موحدة وشهادة الجنسية وجواز السفر وبطاقة التموين وبطاقة السكن.
- يتطلب أن تكون الأرملة مسجلة كأرملة في بطاقة الهوية وأن تكون لديها شهادة وفاة زوجها.
- المطلقات المسجلات في الهوية يفترض أن تكون لديهن ورقة الطلاق كشرط أساسي للحصول على الرعاية الاجتماعية.
- يفرض شرط أن تكون لزوجة المحكوم عليه نسخة من قرار الحكم للتأكد من استحقاقها للرعاية.
- يشترط أن يكون عمر النساء العازبات 35 عامًا فما فوق للحصول على الرعاية الاجتماعية.
- يتطلب الأيتام استيفاء الشروط الخاصة بهم للحصول على الدعم الاجتماعي.
- يشترط وجود كتاب من القاضي يُثبت هجرة الزوج كشرط أساسي للحصول على الرعاية.
- يستهدف الأفراد الذين تجاوزوا عمر 60 عامًا وغير قادرين على العمل لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.