تعتبر رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء وسيلة لتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم دعم مالي خاص من خلال رواتب مخصصة للرعاية الاجتماعية يستفيد من هذا الدعم مجموعة متنوعة من المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تتجه الحكومة العراقية بخطى ثابتة نحو دعم الفئات المحتاجة وتوجيه الرواتب الاجتماعية للأفراد الذين يعيشون تحت مستوى الفقر.

رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء

يخضع مستوى الإعانات في نظام رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء إلى تفاصيل دقيقة تعتمد على حجم وتكوين أفراد الأسرة يأتي هذا النظام لتقديم الدعم المالي للأسر ذات الاحتياجات الماسة وتتغير قيمة الإعانة الشهرية وفقًا لعدد أفراد الأسرة كما يلي:

في حالة وجود فرد واحد في الأسرة يحق للمستفيد الحصول على إعانة شهرية تعادل 105,000 دينار عراقي.

إذا كان عدد أفراد الأسرة هو اثنان يكون مبلغ الإعانة الشهرية 210,000 دينار عراقي.

في حالة وجود ثلاثة أفراد في الأسرة يصل مبلغ الراتب الشهري للرعاية الاجتماعية إلى 315,000 دينار عراقي.

إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة يتلقى المستفيد مبلغ إعانة شهرية يبلغ 420,000 دينار عراقي.

تظهر هذه التفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل عليه المستفيد بحسب حجم أسرته مما يسهم في توفير الدعم المالي الضروري للأسر ذات الاحتياجات المالية الملحة.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق

تستهدف الرعاية الاجتماعية في العراق فئاتٍ معينة لتقديم الدعم والإعانات الضرورية لتحسين ظروف حياتهم يشمل نطاق الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق ما يلي: