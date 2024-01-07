أحدث تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد وقنوات الأطفال

تتطلع العديد من الأمهات إلى البحث عن ترددات قنوات الأطفال، حيث تحظى قناة توم وجيري لعام 2024 بتفضيل كبير، حيث تهدف القناة إلي تجربة ترفيهية مثيرة للأطفال من خلال عرض محتوى يجمع بين المؤثرات البصرية والسمعية، ورغم التركيز على توفير تجربة ترفيهية جيدة، تنصح القناة إلى التحكم في وقت استخدام التلفاز، مع التأكيد على عدم ترك الأطفال أمام الشاشة لفترات طويلة.

ما تردد قناة توم وجيري

الكثير من الأطفال يبحثون عن تردد قناة توم وجيري لمتابعتها في اجازة منتصف العام، حيث تقدم محتوي كرتوني مميز بجانب بعض أغاني الرسوم المتحركة.

التردد : 11354 أو 11355.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

نستعرض لكم في الفقرات التالية ترددات قنوات الاطفال الآخري علي القمر الصناعي النايل سات، حيث أصبحت قنوات الأطفال أكثر ما يبحث عنه الأباء أو الأمهات في الأيام القادمة.

ترددات قنوات الأطفال