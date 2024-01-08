هسه .. الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق من موقع وزارة الداخلية

الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق، نشرت مديرية المرور العراقية العامة عن فتح إمكانية الاستعلام عن مخالفات السير لعام 2024، وإمكانية دفع المستحقات بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق منصة أور التي أنشأتها وزارة الداخلية العراقية، بهدف تسهيل عملية إنهاء مختلف الإجراءات المرورية، سنقدم لكم في هذا المقال مختلف المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها توقيع مخالفات مرورية.

الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق

يعتبر دفع الغرامات المرورية أحد أهم الإجراءات الواجبة على أصحاب المركبات ضمن العراق، ولذلك أقدمت مديرية المرور على إنشاء منصة إلكترونية للاستعلام عن المخالفات المرورية، والقيام بدفع المستحقات بأكثر من طريقة، للاستعلام عن المخالفات يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام معلوماتك الشخصية، ثم اضغط على خيار تسجيل.

الضغط على الخيار “خدمات إلكترونية”.

الضغط على أيقونة المخالفات المرورية.

بعد ذلك ستظهر جميع المخالفات المسجلة باسم المستعلم بالتفصيل، ومن أجل تسديد قيمة هذه المخالفات قم بالضغط على الخيار سداد واستخدم إحدى الطرق المتاحة للدفع.

حالات توقيع المخالفات المرورية

من المعروف للجميع أن قيمة المخالفات المرورية تختلف وفقاً لنوعية المخالفة المرتكبة، ومن أشهر هذه المخالفات في دولة العراق: