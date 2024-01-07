في الآونة الأخيرة يسعى العديد من المواطنين العراقيين إلى معرفة قوائم أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024 تأتي هذه المنحة كمحاولة من الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة ومستقرة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها البلد في الوقت الحالي تم الإعلان عن أسماء المستفيدين في الوجبة رقم 32 من المنحة وقد قامت وزارة الهجرة بنشر القائمة لتوضيح الأفراد المستحقين.

قوائم أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024

أعلن وزير الهجرة العراقي عن الوجبة الثانية والثلاثين من منحة المليون ونصف للعائدين إلى منازلهم الأصلية حيث وصل إجمالي عدد الأسر العراقية المستحقة لهذه المنحة إلى 8536 أسرة يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لدعم العائدين وتوفير بيئة حياتية مستدامة لهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تم التأكيد على أن عملية صرف المنحة ستتم عبر البطاقات الذكية مما يسهل على المستفيدين الحصول على مستحقاتهم بطريقة آمنة وفعالة بدأ المواطنون الذين تم الإعلان عن أسمائهم في الوجبة الـ32 في استلام مستحقاتهم ما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الدعم المالي للفئات العائدة التي تعاني من آثار النزوح والصعوبات المالية.

استعلام اسماء منحة المليون ونصف للعائدين

قامت وزارة الهجرة والمهجرين بتسهيل عملية البحث عن أسماء المستفيدين من منحة المليون ونصف للعائدين من خلال تقديم خطوات بسيطة يمكن اتباعها على الموقع الرسمي للوزارة. إليك الخطوات التفصيلية:

يتوجب على الراغبين في الاستعلام عن أسماء المستفيدين زيارة الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين من هنا.

بمجرد دخول الموقع يتعين على المستخدم اختيار كلمة منح من القائمة الرئيسية هذا الاختيار يوفر إمكانية الوصول إلى صفحة البحث المخصصة لأسماء المستفيدين.

يطلب من المستفيد كتابة رقم الهاتف المحمول الذي تم استخدامه أثناء تقديم الطلب لتسهيل عملية التحقق والبحث.

بعد كتابة رقم الهاتف المحمول يجب النقر على كلمة بحث لبدء عملية الاستعلام والبحث عن الأسماء المتطابقة.

سيتم عرض قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين الذين يتناسبون مع البيانات المدخلة يمكن للمستخدم تصفح هذه القائمة للتحقق من استحقاقه للمنحة.

بهذه الطريقة يسهل على العائدين الحصول على المعلومات المحددة بشكل فعال وفحص إمكانية الاستفادة من منحة المليون ونصف.