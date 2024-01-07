رابط مباشر بالخطوات..استمارة الحجز الالكتروني لبيع الدولار بالعراق 2024 للمسافرين

أعلن مصرف الرشيد أحد المؤسسات البنكية الرائدة في العراق، عن إطلاق استمارة الحجز الالكتروني لبيع الدولار 2024 والتي تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على العملة الصعبة للمسافرين من بغداد ومختلف المحافظات العراقية، توفر هذه الخدمة الجديدة منصة إلكترونية يمكن للمستخدمين من خلالها إتمام عملية الحجز بكل يسر وأمان، يتم فتح باب التسجيل في الخدمة يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يمكن للراغبين في شراء الدولار الأمريكي القيام بذلك بالتزامن مع الضوابط والشروط التي حددها المصرف، يُعد هذا الإجراء خطوة متقدمة تقوم بها السلطات المالية في العراق لضمان توفير العملة الأجنبية بشكل منظم وميسر للمسافرين، وللحد من التعاملات المالية غير القانونية في سوق العملة.

استمارة الحجز الالكتروني لبيع الدولار بالعراق 2024

في خطوة متقدمة نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المالية، أعلن مصرف الرشيد عن إطلاق استمارة الحجز الإلكتروني لبيع الدولار 2024 يأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك لتوفير العملة الصعبة للمسافرين من بغداد والمحافظات العراقية.

الإجراءات وآلية الحجز

المصرف أتاح منصة إلكترونية متخصصة تمكن المستخدمين من حجز مبالغ بالدولار الأمريكي إلكترونيا، وتفتح منافذ الحجز في تمام الساعة الثامنة مساءً وقد تم توفير رابط edollar.rasheedbank لتتم عملية الحجز بشكل رسمي عبر الإنترنت.

شروط الحجز

ينبغي للراغبين في شراء الدولار الالتزام بشروط معينة، منها التعهد بعدم شراء النقد أو العملة الأجنبية من أي جهة أخرى خلال مدة معينة من الزمن، وذلك كجزء من آلية شراء الدولار المعتمدة.

تعزيز للشفافية

بهذا التوجه، يكون مصرف الرشيد قد ساهم في تعزيز الشفافية في عمليات بيع العملة الصعبة وتسهيل حصول المواطنين عليها بطريقة منظمة وسلسة.

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تأثيرات متوقعة

من المتوقع أن يؤدي إطلاق هذه الاستمارة الإلكترونية إلى رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، فضلاً عن دعم الدخول في العصر الرقمي في معاملات السوق المالية العراقية.

الدعوة للمواطنين

يدعو مصرف الرشيد المواطنين الراغبين في السفر إلى الإسراع بحجز الدولار عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على أهمية متابعة كافة التعليمات والشروط لضمان عملية سلسة وخالية من أية معوقات.

يُمثل هذا التحول نقطة محورية في تطوير الخدمات المالية والمصرفية، ويلقى استحسانًا من قبل الجهات المعنية والمواطنين لما له من فوائد في رفع كفاءة التعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد.