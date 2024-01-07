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هل تم رفع منحة البطالة 18000دج في الجزائر؟ موقع الوكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz “يُوضح”

Omnia Elbazمنذ ساعتين
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منحة البطالة 18000دج
منحة البطالة 18000دج

بحث قائم من قبل المواطنين والمواطنات في الجزائر عن تفاصيل منحة البطالة 18000دج، وهل بالفعل زادت إلى مبلغ 18 ألف دينار جزائري أم الزيادة فقط 15 ألف دينار جزائري، وبتقرير اليوم نوضح لكم شروط الاستفادة من هذه المنحة وما قيمتها، وكيف يمكن الدخول إلى موقع التسجيل في منحة البطالة الكترونيا والتسجيل بها، فضلًا تابعوا معنا.

حقيقة رفع منحة البطالة 18000دج

يتساءل المسجلين في منحة البطالة بالجزائر عن تفاصيل هذه المنحة، والجدير بالذكر أنه تم رفعها إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري فقط وليس 18 أو 20 كما يدعي البعض، حيث تم رفع قيمتها من مبلغ 13 ألف دينار حتى مبلغ 15 ألف دينار جزائري فقط، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة من شهر يناير الجاري بناء على أمر رئاسي صادر من سعادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر، وهذه المنحة ستنزل شهر يناير في الفترة ما بين السادس والعشرين من يناير وإلى الثامن والعشرين من نفس الشهر بالزيادة الجديدة 15 ألف دينار جزائري.

موقع التسجيل في منحة البطالة الكترونيا

وضحنا لكم حقيقة رفع منحة البطالة 18000دج، حيث تم رفعها إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري وليس مبلغ 18 أو 20 كما ادعى البعض، وبالنسبة للمنحة، فيتم التسجيل في تلك المنحة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد، ومن ثم التسجيل في منحة البطالة 2024 والحصول عليها من فترة ثلاث شهور وحتى ست شهور فقط، حيث ملف منحة البطالة 2024 رفعته الوكالة، بحيث كل من تتوافر به الشروط يقدم على المنحة كي يستفيد منها.

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Omnia Elbazمنذ ساعتين
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