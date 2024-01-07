خطوة بخطوة استقبل تردد قناة SSC السُّعُودية الرياضية علي تلفازك وتابع أقوي البطولات الرياضية 2024

بعد انتقال كثيرًا من نجوم كرة القدم في العالم الرياضي وكثرة تواجد المحترفين الرياضيين في الدوري السعودي أصبح هو الدوري الأكثر شهرة في الوطن العربي والأكثر مشاهدة بين الدوريات العربية ومحط أنظار عشاق الساحرة المستديرة، حيث تسأل الكثير عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي “دوري روشن”، في هذا الموضوع المختصر سنوضح لكم كيفية ضبط قناة “SSC” السُّعُودية الرياضية عبر ترددها علي الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات.

تردد قناة “SSC” السُّعُودية الرياضية علي نايل سات لمشاهدة الدوري السعودي

يمكنك استقبال تردد قناة “SSC” السُّعُودية الرياضية عبر النايل سات بإدخال بعض المفردات والأرقام علي جهاز الاستقبال الخاص بك كالتالي:

افتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسي فر اختار كلمة توليف القنوات اضغط على توليف القنوات يدوي ادخل البيانات التالية

تردد القناة هو: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة “SSC” السعودية الرياضية علي قمر عرب سات الصناعي لمشاهدة أقوي البطولات

عن طريق إدخال البيانات التالية علي تلفازك تسطيع أن تشاهد أقوي البطولات الرياضية عبر قناة “SSC” السُّعُودية الرياضية بخطوات بسيطة

الخطوات

– افتح قائمة الاعدادات من ريموت تلفازك

– اضغط علي كلمة إعداد القنوات

– توليف يدوي للقنوات

– ادخل المفردات التالي ذكرها

– أكد عملية البحث بالضغط علي زر ok

– أخيرا [حَفَظَ] وتحديث قائمة قنوات التلفاز

تردد القناة