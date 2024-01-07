وزارة التربية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق لجميع المراحل الدراسية في عموم المحافظات

خلال الساعات الماضية أقرت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق لجميع المراحل الدراسية في كافة المحافظات العراقية، بالتزامن مع انتهاء الفصل الدراسي الاول، وحاليا يستعد كافة الطلاب لخوض اختبارات نصف السنة 2024 والتي من المقرر أن تأتي أسئلتها وفقا لما تم تدريسه على مدار الفصل الدراسي المنقضي، واليكم التفاصيل.

موعد امتحانات نصف السنة 2024

أما عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 فمن المقرر أن تنطلق خلال أيام معدودة من الآن، على أن تبدأ الاختبارات العملية والشفوية قبل أسبوع على الأقل من الاختبارات التحريرية لكافة الصفوف الدراسية، على أن ينطلق ماراثون الامتحانات في يوم 25 يناير الجاري:

تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الخميس 25 يناير 2023، وتستمر لمدة ستة أيام، وتنتهي في 31 يناير 2024.

ستعقد الامتحانات يوم السبت وهو يوم عمل عادي لجميع طلبة العراق بغض النظر عن مستواهم.

يوم الجمعة هو إجازة مخصصة لجميع الامتحانات.

ويتم ختام كل امتحانات الطلاب بدءاً من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

ويستأنف العمل الرسمي يوم الخميس 15 فبراير 2024 ويمنع على الطلاب إحضار أي أدبيات أو مذكرات داخل اللجنة وإلا سيكون عرضة للمسألة القانونية.

موعد امتحانات نصف السنة بالعراق 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف الثانوية نصف السنة 2024، في يوم 21 يناير 2024، على أن تنتهي في يوم 31 يناير 2024، كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات الشفوية في يوم 18 يناير 2024 والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 24 يناير 2024، لتنطلق الاختبارات الشفهية للمرحلة الثانوية في كل المحافظات العراقية بداية من يوم 14 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 20 يناير 2024 لجميع الطلاب في كافة المدارس، وحاليا يكثف الطلاب من ساعات الاستذكار ليحصلوا على درجات عالية ويجتازوا الفصل الدراسي الاول بجدارة وتفوق.