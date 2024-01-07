عبر anem.dz .. منحة الماكثات في البيت 2024 بالجزائر بهذه الشروط “بادري بالتقديم الآن”

تقوم الحكومة الجزائرية بتقديم عدد من المنح للمواطنين والمواطنات، وقدمت منحة خصيصًا إلى السيدات الماكثات بالمنزل، بحيث تقوم بتشجيعهم على الحفاظ على أسرهم والاهتمام بالأسرة وتربية أولادهم بطريقة صحيحة، ولذا نجد الكثيرون الآن يبحثون عن منحة الماكثات في البيت 2024 وشروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، ونوضح لكم تفاصيل كاملة بتقرير اليوم.. تابعوا معنا.

منحة الماكثات في البيت 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن ملف منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، حيث منحة تحصل عليها السيدة الجزائرية بعد توافر عدد من الشروط بها، بل وبعد توافر الشروط جميعها بها، تقوم برفع بعض الأوراق التي تُثبت أن الشروط متوافرة بها، وتأتي الشروط اللازمة للحصول على المنحة كالتالي:

السيدة جزائرية الجنسية.

عمر المتقدمة فقط من 19 سنة إلى 40 عام.

حصول المتقدمة على مؤهل جامعي.

محل إقامة السيدة بواحدة من ولايات الجزائر.

عدم امتلاكها لدخل ثابت، وحال زواجها، يجب ألا يكون زوجها من مالكي الدخل الثابت.

لا يكون أن سبق للسيدة حصولها على هذه المنحة من قبل.

امتلاك السيدة أسرة وأطفال.

التقديم على منحة الماكثات في البيت 2024

من أجل الحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل، لا بد من التسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يتطلب منها توافر بها الشروط التالية، ومن ثم رفع الأوراق التالية، بحيث تنزل لها المنحة، حيث تأتي المستندات المطلوبة على النحو التالي: