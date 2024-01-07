تردد قناة أجيال للأطفال والبراعم الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

قناة أجيال للأطفال لها أهمية كبيرة لدى جميع الأطفال لما تقدمه القناة من محتوى هادف تخص به الأطفال، حيث تقدم القناة برامج تعليمية وثقافية وفكرية وسلوكية، وتعرض أناشيد إسلامية، كل ذلك تقوم القناة بتهديفه ليصبح محتوى نافع وبناء في شخصية الطفل وسلوكه، لذلك تعلق بها العديد من الأطفال، فهم يريدون دائمًا الاطلاع عليها ومشاهدتها، ومن خلال الأسطر التالية نذكر تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة أجيال للأطفال على القمر الصناعي النايل سات 2024

يمكنك مشاهدة قناة أجيال للأطفال على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال إضافة التردد التالي إلى جهاز الريسيفر:

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بعد إضافة هذه البيانات على قائمة القنوات الخاصة بجهاز الاستقبال تستطيع مشاهدة القناة.

تردد قناة أجيال للأطفال على القمر الصناعي العرب سات 2024

بخطوات بسيطة أيضا يمكنك مشاهدة قناة أجيال على القمر الصناعي العرب سات، وذلك بعد تغير نوع القمر من جهاز الريسيفر الخاص بك، ثم إضافة التردد التالي:

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بعد إضافة هذه البيانات إلى جهاز الاستقبال الخاص بك ستتمكن من مشاهدة القناة.

ما تقدمه قناة أجيال للأطفال

قناة أجيال للأطفال يتم استقبالها مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، والعرب سات، وتقدم القناة محتوى مناسب للأطفال والبراعم من جميع الفئات العمرية، ثم أن القناة تحرص على تقديم محتوى هادف وبناء للأطفال بعيدًا عن التطرف والعنف، ليجعلك أكثر أمانا على أطفالك وهم يشاهدون القناة.