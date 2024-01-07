“بزيادة 2000 دينار”.. رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل wassitonline.anem.dz

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024، قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 وذلك من خلال زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل للمواطنين القاطنين في كافة الولايات، وتهدف منحة البطالة في الجزائر 2024 إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب للعاطلين، وكذلك تدعم الأسر والأشخاص المتضررين من البطالة بشرط توافر الشروط بهم.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

يمكنك الدخول إلى رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 في أي وقت على مدار اليوم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك بالتوجه والدخول عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا .

وبعدها اختر خدمة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024.

قم بادخال جميع البيانات اللازمة، قم بارفاق كافة المستندات المطلوب رفعها على الموقع.

اضغط على زر «إرسال الطلب» بعد التاكد من دقة البيانات المدخلة.

بعد مراجعة الطلب سيتم الرد عليك من خلال رسالة نصية.

شروط التقديم في منحة البطالة بالجزائر

كما تم وضع شروط التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024 من قبل الجهات المعنية، والتي جائت كما يلي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في أراضيها.

أن يكون المتقدم عاطل عن العمل ومن ضمن فئات البطالة.

أن يتراوح عمر المتقدم من 19 وحتى 40 عام.

ألا يكون مسجل كتاجر أو فلاح في الغرف التجارية.

ألا يكون استفاد من أي برنامج دعم اجتماعي في الجزائر.

تحديد الموقف الخاص بالمتقدم من التجنيد سواء قام بتأديته أو تم إعفاءه.

ألا يكون لديه أي مصدر دخل ثابت.

ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات أو أموال في البنوك.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

والآن يمكنك التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 بسهولة إذا كانت تلك الشروط تتوافر بك.