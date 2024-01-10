الوجبة الأخيرة.. موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة+ كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة من أهم الموضوعات التي زاد البحث عنها في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين العراقيين، حيث أن وزارة العمل في العراق تقوم بتوفير منحة من الرعاية الاجتماعية لكل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار الذي تشهده البلاد والعالم بأكمله، كما أن الحكومة العراقية قامت بإصدار وجبة جديدة لسنة 2024، لكي يحصلون عليه الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، وقد تقوم بتقديم إلى ما يقرب إلى 300000 ألف مواطن عراقي ليحصلوا على الوجبة الأخيرة.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، يوجد الكثير من المواطنين بدولة العراق معرفة الأسماء الخاصة بالوجبة الأخيرة 2024، وقامت وزارة العمل في العراق بالإعلان عن توفر منحة من الرعاية الاجتماعية، وذلك لكي يحصلون عليها الفئات المستحقة ويعمل على مساعدتهم على قضاء حاجاتهم وتحسين ظروف المعيشة لهم، وأيضا تم صرف الكثير من الدفعات السابقة والآن يقترب ميعاد صرف الدفعة الجديدة وذلك بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية، ومن المعروف أن يتم الإعلان على الأسماء المستحقة لشهر يناير عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الاستعلام عن الكشوفات التي تم الإعلان عنها للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالآتي: