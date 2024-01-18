وزارة التربية والتعليم المصرية تُوضح جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 وفقاً للخريطة الدراسية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ازداد مؤخرًا بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن المواعيد التي سوف يتم فيها إجرائها حيث قامت وزارة التعليم بتحديد الجدول الخاص بالامتحانات خلال شهر يناير الجاري أي أنه يفصلنا أيام قليلة على بدء مرحلة الاختبارات الخاصة بنصف العام ونهاية الترم الأول وسوف يتم توضيح جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

قد يكون من المقرر أن يبدأ الطلاب المقيدين في جميع صفوف النقل المختلفة في المراحل الإبتدائية والإعدادية والدبلومات الفنية والطلاب في الشهادة الإعدادية الامتحانات الخاصة بانتهاء الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 في اليوم التاسع من شهر يناير الجاري.

ويكون من المقرر أن يبدأ الطلاب في ثالث صفوف المرحلة الإعدادية في السابع عشر من شهر يناير الجاري على أن ينتهي جميع الطلاب في مختلف المحافظات المصرية من أداء جميع الاختبارات في الخامس والعشرين من يناير وتقوم كل مديرية تعليمية في كل محافظة بتحديد الجداول التي توضح سير العملية الامتحانية للصف الثالث من المرحلة الإعدادية.

إجازة نصف العام الدراسي

بعد الإنتهاء من أداء الإمتحانات الخاصة بنهاية الترم الأول يحصل الطلاب على الإجازة بمناسبة نصف العام بداية من السابع والعشرين من شهر يناير على أن تستمر الإجازة حتى ثامن أيام شهر فبراير القادم وسوف يقوم الطلاب باستئناف الدراسة خلال الترم الثاني في العاشر من الشهر ذاته شهر فبراير.