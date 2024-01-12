“هتتعرض للغرامة لو مسددتش” خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية (النيابة العامة للمرور)

الاستعلام عن مخالفات المرور، المخالفات المرورية في مصر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين أصحاب السيارات والمركبات المختلفة وذلك لكي يستطيعون معرفة المخالفات التي قد يتم تحريرها على السيارات الخاصة بهم من أجل القيام بسدادها لكي يتم تجنب فرض الغرامات التي يتم فرضها في حالة التأخر عن سداد المخالفات لذلك سوف نقوم بذكر جميع الخطوات الخاصة بعملية الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور

قامت النيابة المرورية التابعة إلى النيابة العامة في مصر بإتاحة خدمة إلكترونية تساعد أصحاب السيارات من معرفة المخالفات التي يتم فرضها على المركبات الخاصة بهم وهم في أماكنهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة لهيئة المرور في مصر

يتم ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات التي تم تحديدها والتي تشمل.

القيام بالبحث عن الموقع الإلكتروني الرسمي والذي يتبع الهيئة الخاصة بالنيابة العامة والقيام بإجراء الدخول إليه.

تحديد الخدمات التي تتعلق بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

القيام بإجراء الخطوات التي يتم من خلالها معرفة المخالفات المرورية التي يتم فرضها على أصحاب السيارات.

تسجيل الرقم الخاص باللوحة المعدنية للسيارة.

تحديد الأيقونة الخاصة بظهور جميع مخالفات المرور على المركبة.

يتاح جميع المخالفات والغرامات المرورية المفروضة على المركبة التي تم إدخال الرقم الخاص بها.

وعندما يتم الاستعلام عن الأماكن الخاصة بالمخالفات يجب تسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب السيارة.

ختاماً لموضوعنا خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، فقد وضحنا لكم الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن المخالفات بالتفصيل.