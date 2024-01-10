زواج فاطمة من السيد سليمان.. الإعلان الأول الحلقة 144 مسلسل المؤسس عثمان+ موعد عرض الحلقة 144 المؤسس عثمان 

الإعلان الأول الحلقة 144 مسلسل قيامة عثمان، من الأمور المثيرة لدى متابعي الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، حيث تتوالى الأحداث في إطار مثير ومشوق وجذاب لدى المتابع، الذي يريد معرفة مجريات الاحداث في الحلقات التالية، لذلك نتعرف معكم اليوم على موعد بث الحلقة 144 من المؤسس عثمان والقنوات الناقلة لها.

الإعلان الأول الحلقة 144 مسلسل المؤسس عثمان

الإعلان الأول الحلقة 144 مسلسل المؤسس عثمان، تبدأ اللحظات الأولى في الحلقة 144 بموافقة المؤسس عثمان على زواج فاطمة من السيد سليمان، فهل تسير الأمور كما يجب أن تكون أم سيحدث ما لا تشتهي السفن ويواجهون العراقيل، هذا ما تعرفه عزيزي المتابع في الحلقة القادمة، ترقبوا معنا العرض الأول للحلقة على قناة ATV التركية.

موعد عرض الحلقة 144 المؤسس عثمان

تتسارع القنوات الفضائية في بث حلقات المؤسس عثمان، الذي يعد من أضخم الأعمال التاريخية الذي جذب شعبية الملايين في كل دول الشرق الأوسط، وتذاع الحلقة التالية على قناة أي تي في التركية التي تبادر ببث الحلقة الأسبوعية للمرة الأولى على الفضائيات.

تابع الحلقة 144 باللغة التركية على قناة ATV يوم الأربعاء الموافق 10 يناير الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

تبث الحلقة في اليوم التالي الخميس 11 يناير على شاشة ATV مدبلجة باللغة العربية الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تعرض الكثير من القنوات الموسم الخامس لمسلسل المؤسس عثمان، ومن أهم تلك القنوات قناة ATV التركية لأنها تمثل العرض الأول، كما تعد قناة الفجر الجزائرية أولى القنوات التي تنقل الحلقات بعد ترجمها للعربية، هذا بجانب عدد آخر مثل قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا، وفيما يلي تردد قناة ATV على النايل سات