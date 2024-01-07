“وزارة التضامن الاجتماعي” خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات، قامت الوزارة التي تتعلق بجميع ما يخص التضامن الاجتماعي بالتسهيل على المواطنين من أصحاب الإعاقات المختلفة القيام بالاستعلام عن الكارت التي يساعد المواطنين على الحصول على جميع الخدمات التي تقوم الحكومة المصرية بتقديمها لجميع المواطنين الذين يعانون من الإعاقات المختلفة وسوف نوضح جميع الخطوات التي يجب القيام بها من أجل إجراء الاستعلام عن كارت الخدمات.

الاستعلام عن كارت الخدمات

عملت وزارة التضامن في مصر على تحديد مجموعة من الخطوات اللازم إجراؤها لكي يستطيع المواطن الاستعلام عن الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة والذين يمكنه من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقوم الحكومة بتوفيرها لجميع المواطنين المصريين الذين يعانون من مختلف الإعاقات الجسدية والعقلية ويتم تلخيص هذه الخطوات فيما هو آتي:

التوجه إلى الموقع الرسمي المحدد من أجل الوزارة الخاصة بالتضامن الاجتماعي في مصر.

القيام بالانتقال إلى الرابط الخاص بأصحاب الإعاقات المختلفة.

تحديد التبويب الذي يتم من خلاله الاستعلام عن الطلبات.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالمعاق والذي يتكون من أربعة عشر رقم والذي يوجد في البطاقة الشخصية والتي يجب أن تكون غير منتهية وسارية المفعول.

تحديد الأيقونة الخاصة بالقيام بعملية البحث.

يتم ظهور النتيجة التي تتعلق بعملية الاستعلام التي يقوم صاحب الإعاقة بإجرائها على جميع التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالطلب المقدم من أجل الحصول على الكارت الذي يساهم في الاستفادة من الخدمات المتكاملة.

كارت الخدمات المتكاملة

هو أحد البطاقات التي توفر عدد من الخدمات المتنوعة إلى أصحاب الهمم المختلفة للاستفادة منها في الكثير من الأوقات المختلفة، كما يتميز بعدة خدمات من شأنها مساعدة الأفراد في حياتهم وإعانتهم.