“شوف نفسك مستحق” شروط برنامج تكافل وكرامة 2024 لتطوير مستوى المعيشة المواطن المصري

شروط تكافل وكرامة، تكافل وكرامة هو واحد من برامج الدعم التي توفرها الحكومة المصرية من أجل تطوير المستوى الخاص بمعيشة المواطن المصري ويوجد عدد كبير من فئات المواطنين الذين يستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة، حيث قد قامت الحكومة المصرية بتحديد شروط تكافل وكرامة وذلك لكي يتمكن المواطن من الحصول على المعاش الذي يتم تقديمه خلال تكافل وكرامة.

شروط تكافل وكرامة

قامت الوزارة المسؤولة عن جميع الشؤون التي تتعلق بالتضامن الاجتماعي بتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في جميع المواطنين الذين يريدون الحصول على المعاش والدعم الذي يتم صرفه خلال برنامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم إلى المواطنين وشروط الاستفادة من الدعم هي.

يكون المتقدم من أجل الحصول على دعم تكافل وكرامة من الفئات التي قامت الحكومة المصرية بتحديدها لكي يستطيعوا الحصول على الدعم.

عدم الحصول على أجر أو معاش تأميني بقيمة قد تتخطى الأربعمائة جنيه.

عدم الحصول على أي من المعاشات التأمينية أو المساعدات التي تقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

تكون الأسرة التي تتقدم من أجل الحصول على المعاش لديها أطفال لا يتخطى عمرهم ثمانية عشر عامًا.

يكون الأبناء في هذه الأسرة مقيدين في المراحل التعليمية.

معاش تكافل وكرامة

قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطبيق زيادة بنسبة 15% على المعاش الذي يتم صرفه في برنامج دعم تكافل وكرامة حيث يستفيد من تكافل وكرامة نحو خمسة ملايين أسرة.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم أبرو شروط تكافل وكرامة حتى يستطيع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التقديم.