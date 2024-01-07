ننشر جدول مواعيد مباريات المنتخب المصري 2024 وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الافريقية

مواعيد مباريات المنتخب المصرى 2024 والذي يفصلنا أيام قليلة على انطلاق كاس الأمم الأفريقية 2024 مقامة في كوت ديفوار في الشهر الجاري، والتي تأهل إليها المنتخب المصري لينافس على البطولة الثامنة في تاريخه، والتي تضمن مجموعته على منتخب غانا الذي عادة ما كان عقبة كبيرة للمنتخب المصري في مشواره الأفريقي، واليكم تفاصيل مواعيد مباريات منتخب مصر والقنوات الناقلة للبطولة مجانا.

مواعيد مباريات المنتخب المصري 2024

وقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق والراس الأخضر ويبدأ المنتخب المصري مشواره الأفريقي في النسخة 34 من كاس أمم افريقيا بمباريات دور المجموعات التالية:

المباراة الأولى مصر ضد موزمبيق تقام يوم الأحد 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية مصر ضد غانا يوم 18 يناير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة مصر ضد الرأس الأخضر يوم 22 يناير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

سوف تذاع مباريات منتخب مصر 2024 في بطولة كاس الأمم الأفريقية على تردد قنوات بى ان سبورت ماكس المشفرة وعد قنوات أخرى مفتوحة إليكم ترددها:

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: v

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1