“من هنا ” خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 للإعلان الـ 18

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، قام الصندوق الخاص بالتمويل العقاري باستقبال مجموعة كبيرة من الطلبات من أجل التقديم للحصول على على الشقق والوحدات السكنية التي تقوم وزارة الإسكان بطرحها خلال المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي وتقوم وزارة الإسكان بطرح هذه المشروعات بعد القيام بإجراء التعاون مع البنك المركزي وذلك من أجل تسهيل عملية تقسيط أسعار الوحدات السكنية ويريد الكثير معرفة خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

قام الصندوق الخاص بالتمويل العقاري بتوفير مجموعة من الطرق تمكن المواطنين من الاستعلام عن الوحدات السكنية التي يتم تقديمها خلال الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال الاتصال من خلال الهاتف المحمول على الأرقام المخصصة لذلك وهي 1188 أو 5777 ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال عبر الهاتف الأرضي على الرقم 090071117.

الاستعلام عن الوحدات السكنية خلال الإنترنت

تم توفير خدمة إلكترونية من أجل القيام بالاستعلام عن جميع التفاصيل التي تتعلق بالشقق التي تطرحها وزارة الإسكان المصرية من أجل توفير سكن مناسب لجميع المواطنين والشباب حيث يجب القيام بعدد من الخطوات الهامة والبسيطة.