“وزارة العمل العراقية” تُوضح خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية هي أحد أنواع الدعم الذي تقوم الحكومة العراقية بمنحه للمواطنين العراقيين الذين يستحقون الدعم وقد قامت الحكومة بطرح جميع الكشوفات التي تحتوي على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قامت الحكومة بالإعلان عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية خلال أخر الوجبات في عام 2023 وذلك خلال شهر ديسمبر حيث يتم صرف هذه الوجبة خلال شهر يناير الجاري.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية أسماء المواطنين الذين سوف يستفيدون من الدعم من خلال الرعاية الاجتماعية وقد يستطيع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل من أجل الاستفادة من الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم الاستعلام عن الأسماء الذين تم قبولها وذلك إلكتروتيًا .

خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي المخصص من أجل وزارة العمل التي تتبع إلى الحكومة العراقية وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات الضرورية.