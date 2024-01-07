رابـط بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يناير 2024 جميــــِع الكشوف pdf منصة مظلتي

مع ارتفاع وغلاء متطلبات الحياة يزداد البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث إن أموال هذا الدعم هي ما سوف تساعد هؤلاء المحتاجين ولا يرغبون في طلب المساعدة ممن حولهم، ولعل هذا السبب كان وراء ما قامت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من تفعيل هذا الدعم لهؤلاء الأشخاص المتعففين، مما يتطلب توفير الأموال لهم حتى تساعدهم في التغلب على ارتفاع معظم متطلبات الحياة في الوقت الحالي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لقد استطاع دعم الرعاية الاجتماعية العراقية من أن يتوغل إلى قلب جميع المحافظات العراقية ويعطي أصحابهم الحق في الحصول على الحياة الكريمة الآدمية التي لا بد من أن يعيشها كل مواطن داخل حدود بلده، لا سيما أننا وجدنا أن هناك حالة من البحث المرتفعة تتم كل يوم من قبل المشمولين الراغبين في الاطلاع على قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة والمقرر صرفها خلال هذا الشهر الجاري ألا وهو يناير 2024.



أما إذا كنت ترغب في الانضمام لهذا الدعم فإنه لا بد من أن يكون لديك الدراية التامة بالشروط الموضوعة من قبل الوزارة والتي لا بد من أن تتوافر في شخصية المتقدم، على أن تكون شروط الانضمام كالتالي

الجنسية لا بد من أن تكون عراقية.

يجب ألا يكون قد سبق التقديم على أي نظام اجتماعي أو دعم آخر.

لا بد من أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل حدود العراق.

يفضل ألا يكون تم التقديم إلا من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

يجب ألا يحصل المتقدم على راتب ثابت.

يفضل ألا يملك المتقدم أي أصول لعقارات أو أوراق ملكية للأماكن سكنية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024

نعلم أن الجميع ينتظر بلهفة لحظة الإعلان عن رفع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية سواء على موقع الوزارة الرسمي أو على منصة مظلتي صاحبة الشهرة الواسعة بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لذلك قررنا أن نضع لكم خطوات التعامل مع الموقع للاطلاع على الأسماء من خلال تطبيق الخطوات التالية