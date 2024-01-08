“تزامناً مع غلاء الأسعار” تعرف على سعر السكر اليوم في مصر

سعر السكر، السكر من أكثر السلع الأساسية التي لا يستطيع أي من البيوت المصرية الاستغناء عنه وقد شهد السكر أرتفاع في الأسعار الخاصة به خلال الفترة الماضية الماضية مما جعل الحكومة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل القيام بعملية ضبط سعر السكر وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الحصول على الكمية التي تكفيهم من السكر ذلك إضافة إلى الحصة التموينية الشهرية التي تحصل عليها كل أسرة من السكر.

سعر السكر

السكر من أهم السلع التي تقوم الحكومة المصرية بتوفيرها على البطاقات التموينية وذلك بسبب أهميته لدى كثير من المواطنين حيث يتم استخدامه في جميع المنازل المصرية بشكل يومي وقد قامت الحكومة بطرح عبوة سكر بوزن كيلو جرام واحد على كل بطاقة تموينية تحتوي على أقل من أربعة أفراد وذلك بسعر 27 جنيه.

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية صرف 2 كيلو من السكر بسعر 27 جنيه وذلك إضافة إلى الحصة الشهرية التي يحصل عليها الفرد المقيد في البطاقة التموينية من السكر وقد بلغ سعر كيلو السكر في التموين 12.60 جنيه وقد يستطيع كل فرد في البطاقة التموينية الحصول على كيلو سكر واحد شهريًا من السلع التموينية.

أسعار السكر الحر

بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توفير السكر على البطاقات التموينية شهدت الأسعار الخاصة بالسكر الحر تراجعًا كبيرًا حيث قام كيلو السكر الحر بتسجيل نحو 36 جنيهًا بعد أن قد وصل إلى 50 جنيه.