شوف وصل كام بيع وشراء.. سعر الدولار اليوم رسميا+ سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدولار رسميا اليوم من الأمور الهامة جدا والتي لها تأثير مباشر على حالة الاقتصاد في مصر، حيث قد المثير عن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، خاصة بعد تصريحات البنك المركزي التي تؤكد إرتفاع الإحتياطي النقدي، وقد أثرت التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي على سعر الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم رسميا

سعر الدولار اليوم رسميا، من المقرر أن تجرى محادثات خلال الأيام المقبلة بين الجانب المصري والمسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث قد تحتاج مصر خلال الفترة الحالية تمويل، بسبب ما مرت به من تحديات صعبة، ويهدف البنك إلى السيطرة على حالة التضخم والحفاظ على الاستقرار ويأتي ذلك من خلال إحداث مرونة في سعر الصرف، وفيما يلي نتعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

يهتم التجار والمستثمرين وكل من يعمل في الاستيراد والتصدير بسعر الدولار اليوم الأحد الموافق السابع من يناير 2024 وفيما يلي سعر بيع وشراء الدولار في بنوك مصر حسب تعليمات البنك المركزي المصري:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الشراء اليوم 30.83 جنيه.

سجل سعر البيع اليوم 30.93 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الشراء اليوم 30.75 جنيه.

سجل سعر البيع اليوم 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الشراء 30.75 جنيه.

سجل سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر صرف بعض العملات الأجنبية

نتطرق معكم الآن إلى أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى والتي جاءت رسميا كما يلي: