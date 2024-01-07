سنّو عم يطلع.. أجمل أغاني البيبي استقبلها على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 أطفال

يبحث العديد من الأطفال وأولياء الأمور عن الترددات الجديدة التي تبث من خلالها قناة طيور الجنة للأطفال حيث يحبها الكثير من الأطفال حول الدول العربية، ذلك لأنها تعمل علي جذب انتباه الأطفال من خلال الأناشيد والبرامج العديدة والمميزة التي تبثها عبر قناتها لذا يبحث العديد من الأطفال حول معرفة الترددات الجديدة الخاصة بقناة طيور الجنة، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح كافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

مميزات قناة طيور الجنة

تبث برامج متنوعة للأطفال منها الثقافي والتعليمي والترفيهي.

تقدم برامجها علي مدار أل 24 ساعة خلال اليوم بدون فواصل اعلانية كما نري في القنوات الأخرى.

يمكن متابعتها وتنزيل الترددات الخاصة بالقناة دون دفع أي رسوم مالية.

تقدم برامجها بجودة عالية وبصوت واضح وصورة نقية مما يعمل علي جذب وانتباه الأطفال.

تقدم العديد من البرامج التعليمية والاخلاقية، الثقافية والترفيهية.

تعرف علي تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايل سات.

معامل تصحيح خطأ القناة: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

الان… تردد قناة طيور الجنة عبر العرب سات

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ بالقناة: 4/3.

القمر الصناعي: العرب سات.

معامل ترميز قناة طيور الجنة: 27500.

التردد عبر العرب سات: 11310.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة علي جهاز التلفاز