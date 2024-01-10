بشروط بسيطة.. طلب قرض من بنك القاهرة+ قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

طلب قرض من بنك القاهرة حيث أن بنك القاهرة يقوم بتقديم قرض سداد إلى المديونين وبشروط بسيطة وسهلة وسعر الفائدة تنافسي، قرض المديونية تعتبر من بين مجموعة متنوعة من القروض بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متنوعة المناسبة لكل الفئات المتنوعة من المجتمع، حيث أن قرض المديونية له الكثير من المميزات ومنها أن يمكن أن تقوم بتوحيد كل الديون في مكان واحد، بالإضافة إلى أنه من القروض السهلة والبسيطة والسعر الفائدة له منخفضة.

طلب قرض من بنك القاهرة

طلب قرض من بنك القاهرة، يمكنك طلب قرض من بنك القاهرة بكل سهولة وبساطة ولكن يلزم أولا توافر مجموعة من الشروط وهذه الشروط تتلخص في بعض النقاط التالية:

أولا يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن سن 21 سنة ولا يتخطى سن 60 سنة، وأصحاب المهن الحرة لا يزيد عن 65 سنة.

يجب أن لا يتعدى مبلغ القسط للقرض إلى العميل عن مبلغ قسط القرض القائم.

يلزم أن يكون القرض القائم لا يقل عن 6 اشهر.

يقومون باستخدام تقرير الآيسكور لكي يتم تحديد رصيد القرض دون الاحتياج إلى استيفاء شهادة بمبلغ المديونية.

قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

يوجد مجموعة من القروض وهي كالآتي: