علشان تقضي اجازة نصف السنه.. حقيقة زيادة المرتبات في يناير+ موعد صرف رواتب شهر يناير 2024

حقيقة زيادة المرتبات في يناير ينتظر الكثير من المواطنين الإعلان عن ميعاد صرف رواتب شهر يناير 2024، وهذا بالتزامن مع اقتراب إجازة نصف السنة، حيث أن يوجد فرص للسفر وقضاء العطلة مع العائلة، بالإضافة إلى الحصول على الزيادات الجديدة على الراتب، وقامت وزارة المالية بالإعلان عن ميعاد صرف راتب شهر يناير 2024 لكل المعلمين والعاملين بالدولة وأيضا مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بشهر ديسمبر 2023.

حقيقة زيادة المرتبات في يناير

حقيقة زيادة المرتبات في يناير، قامت الوزارة بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور الموظفين لشهر يناير 2024، وأعلنت عن المرتبات بعد الزيادة المعلنة وستكون كالآتي:

أولا المرتبة العالية أو ما يساويها 9000 جنيه.

بعدها مرتبة المدير العام أو الذي يساويها راتبه هو 7500 جنيه.

المرتبة الأولى أو الذي يساويها راتبه سيكون 7000 جنيه.

أما المرتبة الثانية والذي يساويها الراتب لها يكون 6000 جنيه.

بالنسبة إلى المرتبة الثالثة وما يساويها يكون الراتب لها 5500 جنيه.

المرتبة الرابعة الراتب لها يكون بعد الزيادة 5000 جنيه.

موعد صرف رواتب شهر يناير 2024

سيبدأ صرف رواتب شهر يناير من يوم الأحد يوم 21 لسنة 2024، وسيستمر الصرف لمدة تصل إلى خمس أيام بمعنى أنه سينتهي الصرف في يوم 28 من شهر يناير، وذلك إلى مجلس الأمن القومي ومجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للحاسبات، أما في يوم 22 من شهر يناير وهو يوم الاثنين سيتم الصرف إلى الوزارات التنمية المحلية والتعليم العالي والتربية والتعليم والخارجية والزراعة والعدل والتخطيط والكهرباء ووزارة الشباب والرياضة والمحكمة الدستورية العليا والتعاون الدولي.