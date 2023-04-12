رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بمليون دولار من جميع الدول تسطيع الاشتراك

أشهر وأضخم المسابقات في تاريخ العالم العربي مسابقة الحلم والتي تقدمها مجموعة شبكة قنوات MBC السعودية ، ويعد الاشتراك في مسابقة الحلم هو حلم كل عربي يتابع قناة MBC والفوز بالمبلغ المالي الكبير الذي توفره المسابقة هو مطمع وأمنية جميع المشتركين ويقوم برنامج الحلم الذي يقدمة الإعلامي الشهير “مصطفى الأغا” بتوفير جوائز مالية ومادية ضخمة بمناسبة شهر رمضان حيث تعتبر من أبرز هدايا المسابقة “منزل الأحلام سيارة الأحلام أو جائزة مالية قدرها 5000 دولار كل أسبوع “.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

تقوم قناة MBC بتحقيق أحلام الكثير من العرب عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم وقد أعلنت إدارة البرنامج عن مفاجأة ضخمة بشهر رمضان يوم الخميس القادم السادس من أبريل الجاري ، يمكنكم الاشتراك ودخول السحب عن طريق الرسائل النصية SMS أو عن طريق تطبيق البرنامج “تطبيق الحلم”.

يتم إرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم” أو “Dream” وذلك على الرقم المرادف لبلدك.

أو يمكنك تنزيل تطبيق الحلم لدخول السحب الاسبوعي بقيمة 5000 دولار أمريكي كل أسبوع لفائز واحد ، لدخول السحب يمكنك إجابة صحيحة واحدة على التطبيق.

كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم رمضان 2023

عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الارقام التالية التابعة للدول العربية المختلفة :

“السعودية” يتم الاشتراك في الحلم من الأرقام التالية: شبكة زين 755505 ومن موبايل 650444 ومن ليبار 313131 .

“مصر” يتم الاشتراك بإرسال رسالة إلى الأرقام الآتية : شبكة اتصالات 95450 ومن شبكة فودافون 95450 ومن شبكة أورانج 95450.

“الإمارات” يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الأرقام التالية: شبكة الاتصالات 6070 ومن دو ‏ 3636.

“الكويت” التسجيل في الحلم يكون من الأرقام التالية : شبكة زين 96922 ومن فيفا 50640 ومن جي إس إم 4141.

“البحرين” المشاركة في الحلم علي الأرقام التالية : شبكة بتلكو ‏94000 ومن شبكة فيفا 98885.

“العراق” يتم الاشتراك في مسابقة الحلم علي الأرقام التالية: الخلية الآسيوية 2266 ومن كورك 2180 ومن شركة زين 2833 120.

“المغرب” المشاركة عبر الأرقام التالية: نوي 9669 ومن أورانج 9669.

جوائز مسابقة الحلم 2023

تقدم مسابقة الحلم العديد من الجوائز الضخمة كل إسبوع وجوائز ضخمة يتم السحب عليها في الخميس الأخير من كل شهر وهي كالتالي :

5000 دولار أمريكي كل أسبوع. 100000 دولار أمريكي كل شهر. الجوائز الكبرى بقيمة مليون دولار. شراء منزل الأحلام. شراء سيارة الأحلام.

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