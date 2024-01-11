شوف الحلقة الجديدة.. المؤسس عثمان الحلقة 143 مترجمة+ القنوات التي تنقل مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان الحلقة 143 مترجمة من أكثر الموضوعات التي تشغل محركات البحث في الأوقات الأخيرة من قبل المواطنين، ويوجد مجموعة من القنوات التي تقوم بنقل مسلسل المؤسس عثمان، حيث أن المتابعين منتظرين بفارغ الصبر نزول الحلقة الجديدة من المسلسل، فمسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التركية المشهورة وهو من المسلسلات التاريخية التي يعشقها الكثير من المشاهدين، ومن أكثر القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل هي قناة فجر الجزائرية ومعها قناة اليرموك الأردنية.

المؤسس عثمان الحلقة 143 مترجمة

المؤسس عثمان الحلقة 143 مترجمة، بعد أن زاد التساؤل عن المؤسس عثمان الحلقة 143 مترجمة قامت قناة اي تي في التركية بتوضيح بأن الموعد الأساسي لعرض الحلقة 143 سيكون في يوم الأربعاء القادم في المساء وسيكون يوم 10 من شهر يناير 2024، وقامت إدارة القناة بتوضيح سبب عدم عرض الحلقة الجديدة في الأسبوع الماضي وهو عطلة رأس السنة الجديدة، وأعلنت بأن سيتم عرض المسلسل من جديد بداية من الأسبوع القادم، فتابعوا معنا لمعرفة القنوات الناقلة للمسلسل.

القنوات التي تنقل مسلسل المؤسس عثمان

كما سبق وتعرفنا على موعد الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان وهو يوم الاربعاء القادم 10 من شهر يناير، سنتعرف على القنوات التي تقوم بنقل المسلسل على شاشتها وعلى تردد هذه القنوات ومن هذه القنوات قناة اي تي اف وترددها يكون كالآتي:

التردد هو: 11628.

معامل تصحيح: 6/ 5.

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز يكون: 27500.

القمر الصناعي: ترك سات

ويمكن تنزيل القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وهو كالآتي: